Getty Images

Lazio, cambio di strategia: non uno ma due colpi per chiudere il mercato. Torna di moda Dia in attacco

Tommaso Fefè

32 minuti fa



La Lazio farà due colpi per chiudere il mercato. Non uno solo, in attacco, come si ipotizzava fino ara; ma anche un altro innesto a centrocampo è in programma per i biancocelesti che hanno deciso in questi giorni di cambiare strategia. L'attaccante sarà un vero e proprio centravanti, come da idee di partenza - quando si contava ancora sulla permanenza di Immobile - con Castellanos titolare e Noslin jolly da impiegare anche come vice-Zaccagni. Torna quindi di moda il nome di Dia, della Salernitana, con cui era stato trovato un accordo poi congelato.



L'altro ruolo sarà invece un regista avanzato. Un trequartista che possa alternarsi anche in mediana, un po' come fatto da Guendouzi nelle amichevoli prestagionali. Il nome di Folorunsho, del Napoli, è da tenere in considerazione, ma c'è anche l'idea Alcaraz del Southampton, di cui si è iniziato a parlare nelle ultime 24 ore. Ieri l'amichevole proprio contro la squadra inglese è stata l'occasione anche per parlanrne direttamente e sondare il terreno. Il classe 2002 peraltro è stato anche protagonista di una rissa con Romagnoli nel secondo tempo, costata il rosso a entrambi. La Serie A la conosce già bene avendo giocato alla Juve da gennaio a giugno. Ragionamenti in corso a Formello quindi su come affondare i colpi. Anche perché il problema dei posti in lista permane insoluto al momento.