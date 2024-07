Lazio, Cancellieri, Basic, Akpa: ecco la situazione sul fronte delle uscite. E spunta un retroscena su Provedel

Getty Images

è incedibile, ma laqualche uscita la dovrà fare per forza. Sul centravanti argentino si è espresso nuovamente anche Lotito , togliendolo dal mercato, nonostante le voci insistenti di un possibile ritonro di fiamma del Girona, che sta vendendo Dovbyk (Atletico Madrid o Roma)., ma, appunto, prima di nuovi acquisti arriveranno delle cessioni. Come raccontato nei giorni scorsi i biancocelesti devono sia liberare almeno un posto nella lista degli over22 per la Serie A, sia allegerirsi delle zavorre ancora a bilancio dei giocatori ai margini del progetto. E proprio questa è la priorità per racimolare risorse da reinvestire.

Il profilo che ha più mercato èrientrato dal prestito all'Empoli, che lo riprenderebbe volentieri, ma non è disposto a spendere un milioni per il prestito e garantirne altri nove per il riscatto, come chiede Lotito. All'estero aveva preso informazioni anche il Rennes, che però poi non si è più fatto risentire. In Italia invece le pretendenti non mancano. Cagliari e Parma si erano fatte avanti, ma adesso è il Venezia che sta provando con maggior insistenza a intavolare una possibile trattativa per il classe 2002. Lagunari ed emiliani inoltre hanno anche fatto un sondaggio per. Mentre non ci sono più stati sviluppi sul fronteL'Hellas aveva manifestato interesse, ma il calciatore non contraccambiava. Avrebbe preferito restare a Monza, dove ha trascorso in prestito l'ultima stagione. I brianzoli però avevano altri piani. Non è arrivata invece ancora nessuna richiesta a Formello per

Tra i terzini c'è inoltre semprein uscita, ma il suo stipendio da 2,8 milioni a stagione frena le possibili acquirenti. Il suo addio, sì, farebbe spazio a un nuovo arrivo. Come pure una eventuale, ma fino ad ora non preventivata, partenza diSecondo il Messaggero però ci sono alcune indiscrezioni tra i corridoi del quartier generale biancoceleste che mettono in dubbio il futuro del portiere della Lazio. La società non ha gradito alcune recenti parole dell'estremo difensore sul compagno di reparto Mandas. In un'intervista gli ha infatti consigliato di andare altrove a giocare per farsi le ossa, come qualsiasi altro giovane portiere. Per il club invece il greco è assolutamente incedibile, considerandolo una risorsa per il presente e il futuro. Provedel ha rinnovato pochi mesi fa il suo contratto e la sua permanenza in biancoceleste sembrava quindi blindata. Questo retroscena potrebbe rimettere tutto in discussione.