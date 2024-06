Lazio, capitolo terzini: un'uscita prima di inserire una nuova pedina

Getty Images

Non solo attaccanti, lasul mercato si muoverà anche per un innesto in difesa. Per la prossima stagione ci sarà disposizione almeno un elemento nuovo nella batteria dei terzini. Prima però servirà un'uscita. In bilico, secondo il Messaggero ci sono, con quest'ultimo - voluto tre anni fa da Sarri - maggiormente indiziato a salutare Formello.dell'Hellas Verona, e infatti il nuovo tecnico biancoceleste lo ha chiesto a Lotito. Il classe 2001 colombiano, come raccontato in questi ultimi giorni, potrebbe rientrare in una maxi-operazione con gli scaligeri che coinvolgerebbe anche Akpa Akpro come contropartita per favorire l'arrivo a Roma anche di Tijjani Noslin (altra richiesta dell'allenatore, per l'attacco).

Più indietro per gradimento gli altri profili in lista. Lo scozzese, che Baroni conosce altrettanto bene, avendolo allenato al Verona nei primi sei mesi della scorsa stagione, prima che passasse al Sassuolo, è il piano B; ma, sempre secondo il quotidiano romano, sono spuntati negli ultimi giorni anche i nomi di, classe 2002, anglo-giamaicano, di proprietà del Gent, e, ventenne spagnolo del Castilla (squadra B del Real Madrid), che potrebbe ripercorrere le orme di Mario Gila.