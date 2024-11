Lazio, Castrovilli scommessa persa: a gennaio il club tornerà sul mercato, i nomi

Foto SS Lazio

Se non è una maledizione, la sequenza di infortuni al ginocchio dici assomiglia molto. Il centrocampista dellaarrivato a parametro 0 in estate dopo gli anni alla Fiorentina, ha preso una botta forte in allenamento qualche giorno fa e gli esami a cui si è sottoposto tra ieri e stamattina hanno evidenziato una lesione a carico del menisco mediale della gamba sinistra. Tradotto: almeno un mese di stop, se non due, considerando il suo pregresso e la necessità che avrà di rimettersi di nuovo in forma.- Castrovilli sarà operato nei prossimi giorni. Negli ultimi due anni si era già sottoposto a due operazioni al ginocchio per infortuni al legamento crociato. Già ai tempi della Cremonese, nel 2018-19 peraltro aveva accusato un problema al menisco laterale, dopo "anni di buio", come li aveva definiti durante la sua presentazione ufficiale a Formello. La società biancoceleste con lui ha provato a cogliere un occasione per aggiungere un elemento di qualità in più alla rosa e provando a farlo tornare a quei livelli di rendimento che lo avevano reso uno dei prospetti emergenti più interessanti del calcio italiano, tanto da essersi conquistato la convocazione in Nazionale per gli Europei del 2020, poi vinti dagli Azzurri. Il classe '97 di Canosa di Puglia peròHa un contratto di un anno, con un'opzione di prolungamento che scatterebbe al raggiungimento di un certo numero di presenze. Scenario che al momento sembra molto difficile da concretizzare.

Durante la sosta la società insieme a Baroni deciderà se(in Europoa League Castrovilli era già stato escluso)., per dare un supporto in più alle rotazioni dei terzini, importantissimi nello schieramento della Lazio. Poi a gennaio il club - già orientato a prescindere a valutare eventuali interventi in mediana -che possa ricoprire più ruoli lì in mezzo.interessa sempre, ma non è da escludere che possa ritornare di moda più di un nome tra quelli accostati l'estate scorsa; tra questidell'Hellas può essere la sorpresa.