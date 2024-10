Lazio, dall'Argentina rilanciano un nome per le corsie esterne

AFP via Getty Images

C'è un nuovo nome sul taccuino del mercato dellaA raccontarlo oggi è il Corriere dello Sport, anche se la voce era rimbalzata dall'Argentina già alcuni giorni fa. Si tratta del talento classe 2002, scuola River Plate,. L'allenatore dei Millonarios Gallardo lo ha promosso in prima squadra già dal 2021, dopo aver visto qualche sua apparizione nella primavera del club di Buenos Aires, folgorato dal suo talento.Può giocare su tutta la fascia destra, da terzino, da esterno di centrocampo e persino da ala. Un jolly che i tifosi della squadra argentina apprezzano molto. L'anno scorso è anche andato in gol in Copa Libertadores, contro il Colo Colo.

Gli addetti ai lavori in Sud America sono sicuri che il ragazzon non abbia ancora fatto vedere tutto il suo potenziale. Il suo contratto col River scadrebbe nel 2026.e fare il salto nel palcoscenico europeo potrebbe favorirlo, anche se lui al momento non sembra pensarci. Le avance dei club del Vecchio Continente però continuano a moltiplicarsi e tra queste ora si è inserita anche la Lazio che potrebbe provare un primo approccio già nei prossimi mesi. Il futuro di Simon è ancora tutto da scrivere.