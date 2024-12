Lazio, Dele-Bashiru ora prenota un posto nel derby

AFP via Getty Images

In casaimpazza la Dele-Mania. Ne parla oggi Repubblica. Il gol contro l', che ha illuso per un'ora l'Olimpico, e la prestazione in generale offerta dacontro la Dea ha fatto sbocciare definitivamente l'amore tra i tifosi biancocelesti e il centrocampista nigeriano. E pensare che in estate tanti laziali avevano salutato con molto scetticiscmo il suo arrivo dall'Hatayspor, club di bassa classifica in Turchia. Un passo alla volta, il classe 2001 si è conquistato la fiducia di tutti e ora vuole confermarsi anche nel derby di domenica prossima.

Col lavoro e l'impegno Dele-BashiruIl tecnico con Castrovilli a mezzo servizio e Vecino out ha di fatto solo lui comeda giocare a centrocampo. Dovrà decidere se giocarselo dall'inizio o a partita in corso nella stracittadina. Purtra prestazioni altalenanti, fin qui il ragazzo si è dimostrato quasi sempre all'altezza nei big match (Inter a parte). Oltre alla Dinamo Kiev in Europa League ha colpito anche l'Ajax e aggiunto due assist (uno contro gli ucraini e l'altro col Nizza). In campionato inoltre aveva chiuso i conti nel 3-0 sul Bologna prima del gol di due giorni fa. Ha detto di voler raggiungere i dieci gol in stagione. I tifosi della Lazio, che intanto gli hanno anche dedicato un coro - sulle note di Rock'n'roll Robot, di Alberto Camerini - sperano che il quinto possa arrivare già nella prossima partita.