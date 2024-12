Lazio, il punto sugli infortunati: ecco chi ci sarà e chi no contro l'Inter

Getty Images

Ieri sera è suonato il campanello d'allarme in casain vista della sfida contro l'Inter.a metà secondo tempo della gara vinta 1-3 contro l'è uscito toccandosi l'interno della coscia destra. Situazione da valutare, madicendo che non dovrebbe trattarsi di nulla di grave. Ancheè stato sostituito anzitempo nella sfida di Europa League. Per il difensore spagnolo si è trattato però di una semplice gestione della fatica: in questo periodo il centrale ex Barça ha accusato più del solito l'accumulo di lavoro, soprattutto sul tendine d'Achille. Anche lui va gestito, ma non è a rischio forfait per le prossime partite.

Lunedì sera quindi Baroni potrebbe riavere tutta la rosa a disposizione per il match con i nerazzurri all'Olimpico. Dovrebbero infatti recuperare ancheIl centrocampista si sta riprendendo da una lesione muscolare di basso grado alla coscia sinistra. Non è stato necessario forzare il suo rientro ad Amsterdam. Contro l'Inter, sua ex squadra, sicuramente andrà almeno in panchina. Stesso discorso per Romagnoli che con il Napoli aveva subito un colpo all'altezza del ginocchio destro ed era uscito per precauzione. Gli è stato risparmiato lo stress della trasferta in Olanda. Tornerà al suo posto in difesa per la partita contro gli uomini di Inzaghi. Nessun problema invece per gli altri giocatori sostituiti ieri dal tecnico biancoceleste. Sia persia pererano programmate le staffette al 45' con

L'unico che sicuramente non potrà esserci per la prossima partita di Serie A èfermato per un turno dal giudice sportivo dopo l'ammonizione presa nel secondo tempo della partita col Napoli al Maradona domenica scorsa. Guarderà in tribuna i compagni nel big match con l'Inter e scalderà i motori per il successivo impegno, il 22 dicembre, al Via del Mare di Lecce.