Lazio, Isaksen: "Ho chiesto a Pedro se volesse tornare in Nazionale"

​"Ho chiesto a Pedro se voleva rientrare in Nazionale spagnola. Mi ha risposto di no, pensa che ci siano giocatori più giovani e più forti. Tutti gli spagnoli della Lazio dicono che la Spagna è una squadra pazzesca. Pensano che la Danimarca perderà 5-0. Ma questo è perché non sanno quanto siamo bravi e cosa possiamo fare contro le grandi squadre. Non vedo l'ora di dimostrarlo”.

Venerdì sera la Danimarca disfiderà la Spagna in Nations League. L'ala dellaha chiesto alcuni consigli ai suoi compagni di squadra spagnoli della Lazio per capire cosa aspettarsi in campo. In conferenza stampa l'ala biancoceleste ha anche svelato di aver domandato ase avesse intenzione di tornare a disposizione per giocare con le Furie Rosse:

"Sulla carta è una partita difficile - ha aggiunto l'attaccante della Lazio - ma sappiamo anche quanto sia difficile giocare contro di noi. Penso che ci siano buone opportunità di fare bene, non c'è motivo di dire che è persa prima di averla giocata. Probabilmente avremo qualche occasione per segnare, ma sarà difficile tenerli lontani dalla porta. Credo che sia importante per noi rimanere uniti. Dobbiamo difendere con tutto noi stessi e segnare quando ne avremo la possibilità. In questo modo forse riusciremo a fare risultato".