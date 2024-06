Lazio, Lotito: "Vi dico perché è andato via Tudor e perché ho scelto Baroni"

Getty Images

è a Roma oggi e aspettaa Formello per mettere la firma sul contratto. Al Messaggero il patron biancoceleste ha spiegato i motivi della scelta dell'ex tecnico del Verona: "Serve uno che alleni la squadra, che la valorizzi, ma devo vederlo dal vivo. Abbiamo le idee chiare, anche se non ho ancora chiuso". Per il nuovo allenatore è pronto un biennale da 1,5 milioni a stagione. Raccoglierà quindi l'eredità diche per divergenze di vedute sul mercato ha dato le dimissioni nei giorni scorsi. Il vero motivo dell’addio del tecnico croato però, secondo Lotito è un altro: "". Il riferimento è al gesto compiuto da alcuni tifosi fuori dallo stadio Olimpico due sere fa.

Dopo le dichiarazioni al quotidiano romano, il presidente della Lazio ha parlato anche al sito dotsport.it, spiegando che la scelta di Tudor di dire addio non è stato un fatto grave per il club: "Si dice che Tudor abbia fatto benissimo, portando la Lazio in Europa League. In realtà". Ieri aveva apprezzato il modo "da gran signore" con cui l'ex allenatore aveva deciso di andare via; oggi ha aggiunto che: "allenatori e giocatori si possono sostituire. Tutti sono utili, ma nessuno è indispensabile. Conta sempre solo che la società sia solida".