Lazio, slitta ancora l'esordio di Gigot: ecco il motivo

Calciomercato

Non sarà neanche in panchina a Firenze. L'ultimo acquisto di casaarrivato sul gong del mercato per sostituire il partente Casale, non è ancora sceso in campo con i biancocelesti e non lo farà con tutta probabilità neanche domenica a mezzogiorno e mezza in trasferta contro la Fiorentina.sembra intenzionato a. In settimana inoltre ha subito un colpo alla spalla in allenamento e anche per questo, in accordo con lo staff sanitario, il tecnico intende preservarlo in vista soprattutto dei prossimi impegni ravvicinati, in Europa League e in campionato.

giocare in difesa davanti a Provedel. Patric sarà l'unico centrale di riserva disponibile in panchina. L'altro assente per la quinta giornata sarà verosimilmente Castellanos, che ha accusato un problema muscolare nell'utimo turno col Verona. Ha svolto gli esami che hanno avuto un esito meno negativo del previsto: l'argentino dovrebbe tornare disponibile già la settimana prossima, così come Gigot. Sia Taty sia il difensore francese potrebbero quindi essere impiegati mercoledì per l'esordio in coppa contro la Dinamo Kiev, sul neutro di Amburgo, o direttamente per la partita successiva in Serie A, a Torino contro i Granata.