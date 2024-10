Getty Images

Lazio, Vecino scalpita per la Juventus. Oggi la ripresa degli allenamenti: Baroni aspetta i nazionali

27 minuti fa



A Formello inizia la marcia di avvicinamento a Juventus - Lazio. Il tecnico biancoceleste Marco Baroni non avrà a disposizione Manuel Lazzari - alle prese con l'infortunio alla coscia subito a metà del primo tempo dell'ultima sfida contro l'Empoli - ma conta di riavere nei ranghi Matias Vecino. L'uruguayano aveva accusato un leggero affaticamento dopo la partita col Nizza, e il mister non ha voluto rischiarlo. In questi giorni però il centrocampista ha lavorato regolarmente e per la trasferta di Torino vuole esserci.



Oggi riprendono i lavori nel quartier generale della Lazio, ma prima di premere sull'acceleratore in vista della sfida contro i bianconeri, Baroni attenderà il rientro dei nazionali. Guendouzi, Marusic e Hysaj giocheranno oggi l’ultima partita, torneranno in gruppo mercoledì. Isaksen, Tchaouna, Dia e Dele-Bashiru, invece arriveranno soltanto giovedì pomeriggio. Da metà settimana quindi ci sarà un quadro più chiaro su chi starà meglio. Lo stesso Vecino sarà valutato per capire se poterlo lanciare subito dall'inizio o aspettare la partita successiva col Twente in Europa League. Tra i difensori è invece ormai pienamente arruolato Samuel Gigot e nelle prossime sfide ravvicinate che aspettano i biancocelesti l'ex Marsiglia sarà sicuramente chiamato in causa.