Laziomania: 3° attacco d'Europa, meglio di Real e Atalanta. Cagliari, proteste assurde: Ayroldi perfetto

Redazione Calciomercato

Detto, fatto! Una partita sporca., con il coltello tra i denti e a caccia di punti salvezza. Una prova di maturità che la squadra di Baroni supera, con i, a -3 dalla vetta. Doveva essere una gara ricca di inside e lo è stata. I biancocelesti giocano tutte le carte a disposizione tra titolari e subentrati e trovano il bandolo della matassa grazie, che sostituisce egregiamente Nuno Tavares, e alla freddezza die lo manda in porta sul calcio di rigore che decide la sfida dell'Olimpico.

“Non possiamo vincere sempre 3/4-0” ha sottolineato Baroni a fine match. Eppure sarebbe stato tutto sommato un risultato giusto alla luce della mole di gioco e di occasioni create.; poi colpisce ildalla lunga distanza e finisce per concludere a ripetizione senza però trovare il raddoppio. I numeri parlano chiaro: al netto di una vittoria arrivata di misura,Una prestazione offensiva che si piazza solamente alle spalle di quella di Como di giovedì scorso.

(il pari contro il Milan) e che tra le mura amiche trovano il tredicesimo risultato positivo di fila (11 vittorie e due pareggi). Ma i dati più esaltanti sono quello che riguardano l’attacco. Asegnale di una squadra che non molla mai. Inoltre, quello biancoceleste è il).

Paradossalmente, il gol in avvio soddisfa la grande fame di una squadra partita ancora una volta col piede sull’acceleratore e a caccia sin dai primi secondi della rete. Il Cagliari trova il pari in modo del tutto fortunoso, con una conclusione che trova la deviazione involontaria di Gila che diventa decisiva, e si chiude, provando a difendere il pari. Con le risorse dalla panchina, l’intuizione di Pellegrini e il ritrovato capitan Zaccagni, i biancocelesti rimettono la testa definitivamente avanti., come l’ha definitiva lo stesso Baroni, di una squadra che in attesa della prova del nove negli scontri diretti- almeno sulla carta, come quella di Monza di domenica prossima - per racimolare un bottino importante e restare aggrappata alle squadre di vertice.

ai microfoni dei cronisti a fine gara. Il dirigente lamenta un trattamento - a suo modo di vedere - di favore alla Lazio da parte dell’arbitro, giustificando le dichiarazioni con il numero di ammoniti nel primo tempo, senza analizzare gli interventi e le cause di tali ammonizioni.A tutto ciò si aggiunge la doppia espulsione in pochi secondi per, con il Cagliari che va sotto nel punteggio e negli uomini in meno di 2 minuti.sin dai primi minuti e finisce per farsi espellere all’ennesimo fallo commesso, a palla lontana.

Per quanto riguarda il secondo giallo ad, chiaramente in una situazione di nervosismo e tensione quel secondo giallo poteva essere evitato, ma in questo caso appare alquanto strana e di cattivo esempio la posizione del Cagliari di difendere il proprio tesserato, seppur in torto evidente, giustificando una protesta ben oltre i limiti.Sulche causa il rigore decisivo, invece, ci sono pochi dubbi con l’ex Sassuolo e Atalanta che interviene in ritardo e il terzino mancino dei biancocelesti che è furbo e lesto ad approfittare di un’indecisione dell’avversario e tentare l’anticipo.

Il quadro che emerge dalle parole di Bonato, dunque, è di una società che corre ai microfoni per lamentarsi dell’arbitraggio senza analizzare attentamente e con lucidità l’operato dei propri giocatori e ciò che ha portato a determinate decisioni. Lo stesso direttore, infatti, non cita casi specifici, ma parla di ‘disequilibrio’ nelle valutazioni. Eppure dovrebbe focalizzarsi sugli interventi al limite e sul comportamento dei propri calciatori, che come determina il regolamento, si sono spinti ben oltre la soglia prevista. Un qualcosa che però non appare chiaro, con la società che ha preferito scaricare le colpe sull’arbitraggio piuttosto di fare un’analisi introspettiva e valutare attentamente quanto fatto sul campo, sia dal punto di vista tecnico-tattico che soprattutto comportamentale.