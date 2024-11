Lecce-Empoli: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Anticipo del venerdì per il. La squadra diè in fondo alla classifica con otto punti e deve vincere dopo la sconfitta subita nei minuti finali in casa del Bologna, mentre i ragazzi dihanno battuto il Como e, dopo una bella partenza, sono a 14 punti, gli stessi del Torino, uno in più della Roma.

Partita: Lecce-Empoli

Lecce-Empoli Data: venerdì 8 novembre 2024

venerdì 8 novembre 2024 Orario: 20:45

20:45 Canale TV: Dazn

Dazn Streaming: Dazn

Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschiotto, Gallo; L. Coulibaly, Ramadani, Rafia; Dorgu, Krstovic, Banda. All. GottiVasquez; Goglichide, Ismajli, Viti; Gyasi, Anjorin, Henderson, Pezzella; Solbakken, Maleh; Colombo. All: D’AversaNel Lecce l’unico dubbio dovrebbe essere a centrocampo, dove si giocano un posto Coulibaly e Pierozzi, con quest’ultimo che potrebbe anche avanzare sulla linea dei trequartisti.

L’Empoli deve sempre fare a meno di Fazzini ed Esposito, mentre rimane in dubbio Grassi, che aveva saltato il Como per una distorsione alla caviglia. Ci sono Henderson e Solbakken, che agirà insieme a Maleh dietro Colombo. In mezzo torna Anjorin.Lecce-Empoli è visibile su DAZN attraverso l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (PlayStation e Xbox) e device come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. DAZN è attivabile anche tramite Amazon Prime Video dalla sezione 'Prime Channels'.

L'applicazione di DAZN è disponibile anche per dispositivi portatili come smartphone e tablet; da browser sarà necessario collegarsi al sito ufficiale e accedervi con le credenziali dell'account.TELECRONACA E SECONDA VOCE - La telecronaca sarà affidata a Luca Farina con commento tecnico di Fabio Bazzani.