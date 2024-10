Lecce-Fiorentina, Gotti dopo lo 0-6: "Risultato peggiore della mia carriera. Esonero? Io non scappo"

Getty Images

Dopo la brutta sconfitta per 0-6 contro la Fiorentina, l'allenatore del Lecceha parlato così in conferenza stampa: "A fine partita ho parlato con la squadra nello spogliatoio e con dirigenza e staff tecnico. Durante la settimana abbiamo lavorato bene, a inizio partita c'era entusiasmo ma poi non siamo riusciti a reagire alle difficoltà. Abbiamo dimostrato poca personalità e debolezze, così una partita diventa un incubo. Nella mia carriera ho passato tanti momenti difficili, ma questo credo sia il risultato peggiore: abbiamo subito gol che in Serie A non si possono prendere. Possiamo solo chiedere scusa ai tifosi, promettendo una ripresa".

- "Esonero? Non bisogna chiederlo a me, la mia intenzione è quella di affrontare la situazione e trovare delle soluzioni. Rispetto all'anno scorso la squadra è cambiata, sono andati via tanti giocatori-chiave e oggi non abbiamo trovato ancora un equilibrio.. Il mio compito è dare solidità e certezze più semplici alla squadra, oggi cercavamo il gol e ne abbiamo presi sei".- La partita di oggi tra Lecce e Fiorentina rappresenta la sconfitta più pesante in Serie A per i giallorossi. La quarta consecutiva considerando anche l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Sassuolo;. Dopo la partita la società ha fatto delle riflessioni su Gotti valutando anche un possibile esonero, al momento quello che filtra è che si va avanti con lui in panchina.