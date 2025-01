Lecce, Giampaolo: "Espulsione Rebic? Avevo detto di non cadere nella trappola di Mina..."

Getty Images

L'allenatore delMarcoha parlato in conferenza stampa e ha analizzato così la sconfitta subita per 4-1 sul Cagliari. Di seguito le dichiarazioni:- "E' stata una buona partita fino al 60', quando abbiamo preso goal su una gestione che la squadra deve migliorare. Quando ti fai condizionare dagli eventi emozionali devi dimostrare di essere sul pezzo. Ci vuole più personalità, più autostima.".- "Ma no, io credo che la squadra si sia sacrificata ed abbia fatto la sua partita. Non sempre le gare vanno bene. Il risultato finale è frutto anche dell'inferiorità, ma la squadra, ripeto, ha corso. Non è sufficiente. In questo periodo abbiamo avuto qualche problema in più.".

- ​"Allora, Rebic è un titolare. Se lo inserisco è perché mi aspetta il suo contributo. E' caduto nella trappola dell'espulsione, sapevamo, con tanto di filmato.! E' successo anche nella gara di Monza".