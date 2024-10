Lecce, le pagelle di CM: Guilbert è una sciagura, Falcone ha l'olio sui guantoni. Ma è un disastro generale

Getty Images

Cataldi lo buca sul suo palo, respinge male in occasione del raddoppio, non bene neppure sulla quarta e la quinta rete. Sembra che abbia la Scivolina sui guantoni. Malissimo: non regge un contrasto che sia uno, non spinge mai. E ha responsabilità palesi su almeno due gol dei cinque subiti. Mette il sigillo anche con una deviazione che chiude il set. Una sciagura: affonda rovinosamente coi compagni nonostante una prova non così disastrosa. Fuori posizione in un paio di occasioni, poi spegne la luca anche lui: esce incerottato dal duello fisico con Kean a cui non riesce praticamente mai a portarla via. E la linea balla anche e soprattutto perché sbaglia posizionamenti e letture per tutta la gara

: evidentemente la Fiorentina non gli porta fortuna dopo l’autorete segnata coi viola nel 2023. Lascia i suoi in dieci mettendo la parola fine ad una gara mai realmente iniziata.non filtra palloni, non crea trame. Galleggia per il campo e esce giustamente fra i fischi.: meno di 20 palloni toccati per quello che dovrebbe essere il regista.riesce nella difficile impresa di far peggio del compagno che va a rilevare: forse il meno peggio là in mezzo. Prova anche, senza grande successo, a farsi vedere in avanti. La facilità con cui si fa soffiare il pallone da Beltran sullo 0-2, però, è da matita blu.: rientrato in extremis, non incide come dovrebbe. Ma oggi pomeriggio era obiettivamente impossibile

: lo scorso anno l’aveva decisa con una rete splendida a tempo scaduto. Stavolta è costretto a fare è praticamente il terzino col Lecce tutto schiacciato. Tecnicamente disastroso, voto di stima per la generosità: fare a sportellate con Comuzzo e Ranieri non è semplicissimo, lui prova a difendere un paio di palloni, non sempre riuscendoci: gioca praticamente da fermo. Non il massimo in una partita in cui il pallone lo hanno sempre gli altri.: qualcuno lo ha visto?: chiamato ad una reazione dopo un inizio di stagione difficilissimo. Reazione che non arriva e il Lecce mostra, anzi, segni di cedimento anche psicologico. La squadra non c’è, e la sensazione è che il tecnico possa essere più che in bilico