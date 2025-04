L'ex Juventus Evra debutta in MMA a fine maggio: la data e tutti i dettagli

, ex terzino sinistro francese di Manchester United e, comincerà presto una nuova carriera sportiva:, alla Accor Arena, segnando la sua prima volta nel combattimento. La Professional Fighters League ha annunciato che tra i protagonisti ci sarà anche il francese.Già qualche anno fa, nel 2022, Evra è stato protagonista in un incontro di boxe: un match a corredo dell’incontro di boxe principale tra Martyn Ford e Sajad Gharibi, ma questa voltain un training camp che attirerà nuovi appassionati. Non si conosce ancora il nome dell'atleta con il quale si scontrerà.

Patrice Evra makes his PFL MMA DEBUT at PFL Paris on Friday 23rd May

The former Manchester United and Les Bleus footballer will enter the SmartCage for the first time inside the Accor Arena in just four weeks time!



