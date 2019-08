Monaco-Lione sarà la prima sfida di Ligue 1. Quote molto alte su Betaland con l’Olympique che è favorito ma a 2,25. Partenza in discesa per il Marsiglia che è avanti contro il Reims a 1,65. Il PSG aspetta il Nimes a Parigi. I campioni di Francia dovrebbero ripartire con una vittoria a quota 1,10, visto che il KO all’esordio vale addirittura 22 volte la posta.