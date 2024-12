Lille, David: "Champions League livello superiore. Alcuni non mi conoscevano prima del gol al Real. Il mio obiettivo..."

, attaccante del Lille in scadenza di contratto con il club transalpino e, è stato premiato con ilcome miglior giocatore del mese di novembre.Il canadese ha rilasciato un’intervista al programma Téléfoot, concentrandosi sulla sua stagione, la Champions League e il suo futuro nel calcio."Ho sempre voluto vincerne uno. Che sia adesso, mi fa molto piacere. Non so perché non l’ho mai ricevuto prima. Non sono io a votare. Tutto quello che posso fare è dare il massimo in campo. Quando ho visto i nomi dei miei concorrenti, non pensavo che l’avrei vinto. Pensavo avessero più possibilità di me, ma questo era solo il mio parere. E non conta...".Con 17 gol e 5 assist in 26 partite tra campionato e coppe, David sta vivendo quella che potrebbe essere la sua stagione migliore. Ma è la Champions League, la competizione più prestigiosa d’Europa, ad aver lasciato il segno più profondo.“La mia miglior stagione? Potrebbe essere. In Champions League tutti ti guardano. Ho parlato con persone che non mi conoscevano prima del mio gol contro il Real Madrid. È lì che ti rendi conto che la Champions League è davvero un livello superiore”.Le sue prestazioni in Europa non solo lo hanno reso noto a un pubblico più ampio, ma hanno anche consolidato il suo status di leader nel Lille. David è conscio di quanto sia importante questa competizione per un calciatore, aggiungendo che le notti europee rappresentano un’opportunità unica per dimostrare il proprio valore.Con 11 reti segnate in Ligue 1, David è attualmente in testa alla classifica marcatori e punta a mantenere questa posizione fino alla fine della stagione."Essere il miglior marcatore di Ligue 1 è chiaramente un obiettivo. Quando sei in testa a metà stagione, vuoi rimanerci. Ma la stagione è ancora lunga. Ogni attaccante che gioca in un campionato ha questo obiettivo”.Non manca un momento di riflessione sulla sua carriera, che lo ha visto raggiungere l’incredibile traguardo dei 100 gol con la maglia del Lille:"Quando sono arrivato qui, non pensavo di raggiungere i 100 gol. È qualcosa di incredibile. Bisogna prendersi un momento per realizzare e apprezzare l'aver raggiunto questo traguardo".Con il Lille che continua a lottare su più fronti e un Jonathan David sempre più centrale nei successi della squadra, il futuro sembra promettente per il giovane attaccante canadese."La Champions League è davvero un livello superiore," ha ribadito David, lasciando intendere che il suo futuro potrebbe essere sempre più legato ai palcoscenici internazionali, dove il suo talento ha già iniziato a brillare.