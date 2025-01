Lille-Feyenoord: formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP via Getty Images

Lille e Feyenoord si giocano il passaggio diretto agli ottavi di Champions League. Ildi Genesio, forte di 13 punti, punta alla vittoria per evitare i playoff, ma dovrà superare il, reduce da un’eccezionale vittoria contro il Bayern Monaco. Entrambe le squadre sono appaiate in classifica, rendendo lo scontro decisivo.Partita: Lille-FeyenoordData: mercoledì 29 gennaio 2025Orario: 21.00Canale tv: Sky Sport (canale 251)Streaming: Sky Go, NOW

Il Lille arriva al match in un momento difficile, reduce da due sconfitte consecutive, una contro il Liverpool in Champions League e l'altra contro lo Strasburgo in campionato, che li ha fatti scivolare al quinto posto in Ligue 1. Tuttavia, le speranze di passare il turno in Champions restano alte: il dodicesimo posto con 13 punti potrebbe già valere i playoff, mentre una vittoria contro il Feyenoord potrebbe garantirgli l'accesso diretto agli ottavi. Tra le assenze rilevanti per i francesi ci sono Bentaleb, Fernandez-Pardo, Santos, Umtiti e Zhegrova, quest'ultimo seguito dal Napoli per il mercato di gennaio. Il Feyenoord, invece, arriva in grande forma e ha avuto un'intera settimana per prepararsi grazie alla pausa concessa dall'Eredivisie. I biancorossi sono galvanizzati dalla recente vittoria per 3-0 contro il Bayern Monaco, con una doppietta del talento Gimenez, su cui il Milan ha messo gli occhi per gennaio. L'unica assenza significativa è quella del centrocampista Timber, fuori per un problema al ginocchio.

Chevalier; Gudmundsson, Diakite, Mandi, Meunier; Andre, Bouaddi; Bakker, Haraldsson, Sahraoui; Bayo. All. Genesio.Bijlow; Nieuwkoop, Trauner, Hancko, Smal; Stengs, Beelen, Milambo; Paixao, Hadj Moussa, Gimenez. All. Priske.- La sfida fra Lille e Feyenoord sarà visibile su Sky Sport 251 in Diretta Gol.Lille-Feyenoord sarà visibile anche in diretta streaming su Sky Go e NOW, sempre su Diretta Gol.