L'Italia scopre Crimaldi: talento "alla Berardi" soffiato alla Germania e osservato da Juventus e Bologna

L'esordio con la maglia azzurra, la 10 sulle spalle. Il 2024 disarà stato sicuramente di quelli da ricordare ma il talentodel Bochum non smetterà di stupire. L'attaccanteè soltanto uno degli ultimi "oriundi" che gli scout del settore giovanile dell'Italia hanno pescato all'estero e che hanno convinto a vestire la maglia della nostra nazionale. Anche per lui il percorso azzurro è iniziato con le chiamate nell'Under 18 di Daniele Franceschini.Alessandro nasce a(una città dell'alta Baviera incastonata fra Francoforte, Norimberga e Stoccarda) il 28 settembre 2007 da papà Antonio e mamma Katharina conInizia a giocare a calcio prestissimo con i Wurzburg Kickers e presto viene notato dai club tedeschi con il Wolfsburg che a soli 14 anni lo inserisce all'interno del proprio settore giovanile.

ma gioca spesso a destra così da poter rientrare e calciare in porta anche se nell'ultima stagione si sta lentamente trasformando in una seconda punta classica. La stagione 2023-24 è quella dell'esplosione per Alessandro che con la formazione under 17 del Wolfsburg va ampiamente in doppia cifra sia nei gol che negli assist. Sono infattiIn estate il passaggio al Bochum e la promozione in Under 19 non hanno spento il suo rendimento con già

Da piccolino, cresciuto in Baviera,club che ha seguito spesso sugli spalti insieme al padre. Era il Bayern di Lewandowski, Muller, Ribery, ma anche diche per ruolo e tecnica potrebbe anche ricordarlo.un attaccante che oggi la maglia dell'Italia aspetta di rivestirla ovverodel Sassuolo. Come lui, infatti, Crimaldi è abilissimo nel drbibling, ha un ottimo spunto in velocità e, soprattutto una grandissima capacità di calcio che lo porta di partita in partita a battere calci piazzati, corner e all'occorrenza anche rigori. Come il capitano neroverde, inoltre, all'occorrenza può accentrarsi e giocare anche da seconda punta.

La stagione record 2023/24 non è stata magica soltanto in zona gol. Per Crimaldi, infattiche lo convocò in Under 17 per una partita poi pareggiata per 1-1 contro la Turchia. L'Italia è però stata più brava nel proporre al ragazzo un percorso di crescita in cui essere più centrale econ addirittura la maglia numero 10 datagli da Franceschini nel pareggio 0-0 contro la Spagna ottenuto soltanto qualche giorno fa.

Il Bochum che da quest'anno ha scelto di rivoluzionare il proprio settore giovanile, ha investito tanto su Crimaldi anticipando in estate la concorrenza di tanti club che continuano a seguirlo. È stato durante il triangolare estivo con il Sudtirol che ilè rimasto colpito dalle sue giocate, mentre la, che in Germania ha una squadra scout fortissima (i colpi Yildiz e Salifou ne sono un riprova) lo stava seguendo già da un anno quando provò a portare in Italia Fabio Chiarodia. Al mercato però oggi Alessandro non pensa. Dopo essere diventato uomo Adidas a inizio agosto l'obiettivo dichiarato è solo uno: trovare l'esordio nel calcio dei grandi sfiorato con Kovac in panchina proprio ai tempi del Wolfsburg