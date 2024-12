Getty Images

Una domenica di paura a Firenze, dove durante Fiorentina-Inter. Il centrocampista classe 2002 stava approfittando di un'interruzione del gioco per allacciarsi uno scarpino, ritirandosi su ha fatto un paio di passi ed è crollato a terra. Compagni e avversari intorno a lui si sono subito resi conto della gravità della situazione chiamando i soccorsi, il primo ad avvicinarsi all'ex Roma è stato Denzel Dumfries.- Subito dopo, uno dopo l'altro, sono accorsi tutti per capire le condizioni di Bove:, che si è inginocchiato vicino al compagno di squadra e gli ha tolto la lingua dalla gola evitando il soffocamento. Attimi di paura in campo, con alcuni calciatori visibilmente sconvolti da quello che è successo: chi si metteva le mani nei capelli, chi aveva le lacrime che gli scorrevano sul volto.

- Successivamente Bove è stato caricato sull'ambulanza che l'ha trasportato all'ospedale Careggi dove in queste ore è sotto osservazione. Attualmente il giocatore è stabile e in sedazione farmacologica, come riporta una nota ufficiale della Fiorentina: "Edoardo Bove. I primi accertamenti cardiologici e neurologici effettuati hanno escluso danni acuti a carico del sistema nervoso centrale e del sistema cardio respiratorio".