Getty

Manchester United, niente De Zerbi. Ten Hag: "Stiamo trattando il rinnovo"

59 minuti fa



Roberto De Zerbi ci ha provato a lungo, ma oggi più che mai il sogno di allenare il Manchester United è rimasto e rimarrà un progetto da riproporre più avanti nel corso della sua carriera. L'allenatore italiano dopo l'addio al Brighton oggi è a un passo dal Marsiglia, mentre i Red Devils sono vicinissimi a confermare Erik Ten Hag sulla propria panchina.



A confermarlo è lo stesso allenatore olandese che, intervistato da NOS Studio Voetbal ha confermato la trattativa avviata con INEOS e Sir Jim Ratcliffe per rinnovare il suo contratto: "INEOS è nuovo nel mondo del calcio perciò è normale prendersi il giusto tempo e riflettere. Non è un segreto che abbiano parlato con molti candidati per il ruolo di allenatore, ma in Inghilterra e in Premier è consentito. Posso confermare che stiamo trattando per un nuovo contratto. Non è ancora fatta e mancano diversi dettagli, dovremo parlare e incontrarci ancora".