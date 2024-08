Getty Images

La villa di Lionela Ibiza è stata vandalizzata dagli attivisti del gruppo “Futuro Vegetal, che hanno irruzione nell'abitazione del fuoriclasse argentino, imbrattandola con la vernice. E', poi, stato esposto anche il seguente striscione: "Aiuta il pianeta, mangia i ricchi, abolisci la polizia". Il tutto è stato ripreso da foto e video, che hanno testimoniato quanto accaduto. Gli ambientalisti hanno, poi, rilasciato un comunicato stampa, attraverso il quale hanno spiegato il motivo di questo gesto:"L'abitazione è una costruzione abusiva che il calciatore ha acquisito per la cifra esorbitante di 11 milioni di euro. Mentre ciò accade, solo nelle Isole Baleari sono morte tra le 2 e le 4 persone come conseguenza diretta dell'ondata di caldo. L’1% più ricco della popolazione è responsabile della stessa quantità di emissioni di carbonio dei due terzi più poveri. Ciò è possibile solo attraverso il sostegno da parte dei poteri pubblici di un sistema economico-sociale che minaccia la vita. Mentre l’estrema destra attribuisce la colpa della crisi ai migranti e dimostra estrema violenza contro di loro, quelli di noi che lottano per un mondo migliore hanno ben chiaro che il problema è la disuguaglianza sociale. Affrontiamo i problemi alla radice. Abbiamo bisogno di un cambiamento radicale nel sistema per affrontare la crisi climatica".

| Lionel Messi's villa was VANDALIZED by environmental activists in Spain

The walls were smeared with black and red paint, along with a message:



"Help the planet. Eat the rich. Abolish the police." pic.twitter.com/wfmYsAbEaN — CentreGoals. (@centregoals) August 6, 2024

- Secondo quanto riporta RMC Sport, infatti, Messi ha acquistato la villa per circa 11 milioni di euro nel 2022, ma non è ancora riuscito ad ottenere il certificato di abitabilità, un documento prescritto dalla legge - riguardante un bene immobile da destinare ad uso di abitazione -che viene rilasciato dal comune nel cui territorio è ubicato l'immobile stesso. Secondo i media spagnoli, poi, all'interno della proprietà erano state costruite diverse stanze senza permesso.