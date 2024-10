Milan, chi gioca al posto di Theo Hernandez contro l’Udinese

Getty Images

Le indiscrezioni circolate nella giornata di ieri sono state confermate in foto, Theo Hernandez è stato infatti squalificato per due giornate. Queste la motivazione del Giudice Sportivo, Gerardo Mastrandrea: "Due giornate di squalifica a Theo Hernandez per avere, al termine della gara, più volte ed in maniera scomposta rivolto una critica gravemente irriguardosa nei confronti del Direttore di gara".

DANNO E MULTA - Anche in una serata storta ed emotivamente complicata da un giocatore esperto e insignito della fascia di capitano come Hernandez ci si aspetta un comportamento totalmente diverso . Il terzino francese recherà un danno tecnico decisamente importante alla squadra anche perché in rosa non ci sono alternative vicine al suo livello. Theo sarà multato dal club di via Aldo Rossi come raccontato in mattinata.

TERRACCIANO IN POLE - Per la sostituzione di Hernández si apre un ballottaggio con Terracciano nettamente in pole avendo già giocato tanto in ruolo nel precampionato e anche nella trasferta di Roma. Jiménez salirà stabilmente in prima squadra per dare un’alternativa di qualità all’ex Verona. Un’altra opzione è rappresentata da Bartesaghi che ha già scontato un turno di squalifica per il rosso rimediato contro il Lecce.