Milan, Costacurta: "Se deve arrivare Lukaku, allora meglio far giocare Camarda"

un' ora fa

Ore febbrili in casa Milan: il club continua la strenua ricerca di un numero nove che possa prendere il testimone da Olivier Giroud. Tanti i nomi in ballo con Romelu Lukaku che ora pare aver operato il sorpasso su Joshua Zirkzee. Il belga costa meno ma è più in là con gli anni e il suo arrivo non è particolarmente ben visto dai tifosi dopo il suo passato all'Inter. Tra chi non lo vorrebbe c'è pure Alessandro Costacurta. Queste le parole della leggenda del club a Sky Sport.



IL PARERE - "Io non sono più un suo grosso estimatore e spero che al posto di Lukaku possa eventualmente giocare Camarda. È chiaro che Camarda in questo momento non possa essere all'altezza, però credo che Lukaku sia in una fase discendente e se le prime 4-5 partite le deve giocare il belga dopo mi piacerebbe che le altre 33 gare le giocasse Camarda". Il belga è impegnato agli Europei con il Belgio: non ha ancora segnato e potrebbe liberarsi per una cifra intorno ai 35 milioni di euro. Fresco campione d'Europa con la Nazionale U17, Camarda ha rinnovato con il Milan e potrebbe essere il fiore all'occhiello della seconda squadra rossonera, appena iscrittasi alla Serie C.