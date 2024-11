Getty Images

Ilnon va oltre lo 0-0 contro unafortemente condizionata dagli infortuni nella 13esima giornata di Serie A e San Siro fischia sonoramente i rossoneri al termine della partita.ammette: "".Il tecnico portoghese è intervenuto a DAZN al termine della gara e ha commentato prestazione e risultato: le sue dichiarazioni.- "E' normale quando non si vince dopo una partita come questa. Se fossi tifoso magari farei lo stesso perché non è bello venire allo stadio e vedere uno spettacolo come questo. Capisco perfettamente".

- "Penso sia stata una partita molto tattica da entrambe le squadre. Penso che il Milan abbia avuto troppo rispetto per la Juventus e loro troppo rispetto per noi, è stata una partita senza rischi da entrambe le parti. Noi sappiamo che la Juve difende molto bene, non è facile avere occasioni contro una squadra come questa. Le occasioni che abbiamo avuto per uscire o non abbiamo preso il rischio o abbiamo preso decisioni sbagliate. Noi possiamo fare qualcosa in più, abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio, non abbiamo rischiato. Questo è stato il problema. In difesa abbiamo fatto bene, non dimentichiamo che la Juve ha fatto quattro gol all'Inter in questo stadio. Possiamo fare di più offensivamente, non è facile perché la Juve è la squadra che concede meno occasioni agli avversari, ma quando possiamo dobbiamo rischiare".

- "E' quello che ho detto. Dobbiamo rischiare di più, non abbiamo rischiato tanto. Mi sembra che la squadra abbia avuto sempre la volontà di giocare sicura, se vogliamo fare gol dobbiamo rischiare di più. E abbiamo i giocatori per queste situazioni, uno contro uno e ultimo passaggio. Il sentimento che ho è che normalmente creiamo diverse situazioni, abbiamo creato tante occasioni con il Napoli, oggi invece la squadra non ha rischiato offensivamente".- "So che per le altre persone è difficile, ma io continuo a crederci. Ci sono tante partite da giocare".