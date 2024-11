Milan, Fonseca: "Mi aspetto che Theo e Leao facciano la differenza. Vinicius? C'è Musah ad aiutare Emerson"

Getty Images

A breve comincerà la partita tra Real Madrid e, valida per la quarta giornata del girone unico di Champions League., tecnico dei rossoneri, ai microfoni di Sky Sport, nel pre gara, ha fornito alcune dichiarazioni in merito."Penso che sappiamo quello che abbiamo preparato. Abbiamo preparato un aiuto con Musah e in tanti momenti avere una linea di cinque, per aiutare Emerson""Mi aspetto di vederli in grande forma Rafa e Theo e che facciano la differenza. Difendendo così creiamo più condizioni a Rafa per avere maggiore libertà. Partita difficile, ma anche buona per giocare, gestire la partita con la palla. Sono positivo"

"Gli ho detto che siamo fortunati di avere questo momento nella nostra vita: devono sfruttare la partita. Gli ho detto che affrontiamo la miglior squadra del mondo e dobbiamo essere rigorosi difensivamente. Ma è un momento anche per i giocatori per mostrare i loro valori""Mi aspetto un Real Madrid molto offensivo. Mi aspetto più momenti offensivi e sappiamo che Mbappè e Vinicius sono fondamentali in tante situazioni individuali. Giocando in casa sarà offensivo"