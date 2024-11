Adli, De Ketelaere e Vasquez, bocciati al Milan e ora rivalutati: la riscossa postuma di un mercato contestato

Per uno strano scherzo del destino, in uno dei momenti clou della stagione, ilsi trova ad affrontare, una dopo l’altra,. Nelle squadre distanno trovando nuova vita due giocatori che, forse troppo frettolosamente, i rossoneri hanno. Si tratta di Charlese di Devis: il belga sta vivendoin nerazzurro dopo la prima, quella 2023/24, che già l’aveva riscattato dopo ilAncora più inattesa forse la rinascita delche, alla guida della rocciosa difesa dei toscani, si sta affermando comegià capace di portare a casa ben 5 clean sheet. In precedenza, i rossoneri avevano già trovato un altro ex, anch’egli giunto al Milan nella stessa estate di De Ketelaere, quell’che era stato già prelevato nele che era rimasto in prestito al. Il regista, ora alla, aveva bagnato la sua prima da ex connella vittoria dei viola contro gli ex compagni di squadra. Vestire la maglia del Milan, si sa,ma quelli che stiamo osservando in queste nuove avventure sembrano bendagli stessi che giocavano poco, o niente, a San Siro e sono stati accompagnati alla porta.

Tutti e tre sono stati parte delle, due in estate, l’altro in inverno. Gli allora freschi campioni d’Italia si rinforzarono con il difensore, tutt’ora in rosa e protagonista in 8 gare stagionali e con un gol prezioso al Bernabeu contro il Real Madrid, con i riscatti di, ora al Genoa, e di, ancora al Milan ma infortunato, con l’arrivo dello svincolato, reduce dal Liverpool, con il già citato, i prestiti die con il belga dal. A gennaio poi era arrivato il portiere dal. La squadra dinon seppe ripetere i fasti dell’anno precedente,. Alla fine della stagione, la società decise didai due dirigenti principali dal punto di vista tecnico () che pagarono – tra le altre cose – per laprecedente. In un’intervista a Repubblica, a proposito, l’ex capitano del Milan disse: “Gli ho chiesto perché e lui mi ha parlato di cattivi rapporti con. Io credo che la decisione di licenziarci fosse stata presa. È stato veicolato il concetto che io e Massara siamo stati allontanati perchéniente di più lontano dal vero. Non ho mai avuto potere di firma neanche per i prestiti.La firma era sempre di qualcun altro che avallava l’operazione". Alcune delle loro intuizioni sul mercato si stanno riscoprendo protagoniste dell'attuale Serie A.

Il colpo più esotico di quella doppia sessione di mercato era stato unpreso a gennaio per, bonus compresi, dalcon un contratto fino al. Fa un po’ da riserva a, senza mai esordire, e gioca da fuori quota in. In estate passa in prestito alloin Championship, dove inizia da titolare prima di perdere il posto. A gennaio del 2024 poi rientra a casa base e passa, sempre in prestito,. Tra Inghilterra e Serie B giocae nelle Marche tiene anche 5 clean sheet ma senza evitare la. Nello scorso luglio scommette su di luiche lo prende i. In Toscana si rilancia: gioca tutte le partite, 14 tra Serie A e Coppa Italia, incassando 12 reti e tenendo la porta inviolata 5 volte. Da bidone a, l’ascesa di Vasquez si innesta nella scia di altri numeri uno lanciati dall’Empoli di recente come Vicario e Caprile.

Una parabola simile alla sua, fatte le dovute proporzioni, la sta vivendo anche Yacine. Criticato quando era in forze al Milan, acclamato dale dai tifosi della. Il regista exha trovato fiducia, continuità e una squadra adatta alle suee, anche grazie al suo apporto, la truppa dista vivendo una stagione ben al di sopra delle aspettative. Partito a rilento in rossonero (solo 6 presenze nel primo anno), nel secondo Pioli gli concede più minuti. Giocatra tutte le competizioni, trova anche un gol e due assist e, complice anche il suo non mollare mai, diventa uno dei giocatori preferiti di San Siro. Non basta però per la riconferma. La musica a Firenze però è cambiata. Qui Adli è un, ha già messo assieme 14 presenze con 3 reti e 3 assist, segnando anche alla sua ex squadra.

La maggiore pietra del contendere era stata però rappresentata da CharlesArrivato per, è ripartito dopo un anno, direzione, che l’ha fatto suo prima con unIl belga, rinfrancato dalla gestione Gasperini, ha sfornato due stagioni ben diverse dalla prima in Italia.Il ragazzo belga sta confermando solo ora i bei propositi che faceva vedere in patria. A 22 anni si è ritrovato ed è tornato a essere uno dei giocatori che meglio sa unire eleganza, efficacia e numeri sotto porta. Del suo acquisto, Maldini disse: "Dopo avere acquistato circa 35 giocatori, che peraltro aveva 21 anni, un’età in cui non sempreè immediato. Chi ha giocato a calcio sa che non sempre si è strutturati a quell’età per sostenere un salto così importante come quello fatto da Charles:". La sua esplosione attesa al Milan è stata solo rimandata all’Atalanta che ora se lo può godere.