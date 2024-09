Milan: Fonseca può saltare subito, decide Ibrahimovic

Sul banco degli imputati sono finiti i giocatori, ma soprattutto: il club rossonero sta valutando la possibilità di cambiare la conduzione tecnica. Al tecnico portoghese dovrebbe essere concessa una prova d’appello quasi disperata domenica sera contro l’Inter nel derby, maIntorno alle ore 11, Zlatan Ibrahimovic è arrivato a Milanello per provare a capire come la squadra ha reagito alla contestazione dei tifosi nell’ultima gara di Champions League.con il chiaro intento di provare ad animare un gruppo che non sta reagendo come dovrebbe alle difficoltà in questo avvio di stagione.

Fonseca è un allenatore in difficoltà in questo momento. L’ex Lille sa che solo una grande vittoria nel derby potrebbe salvarlo dal l’esonero.L’eventuale conferma a tempo del tecnico portoghese potrebbe essere favorita dal casting ancora aperto per l’eventuale successore: il Milan, eventualmente, non può sbagliare la seconda scelta consecutiva.

