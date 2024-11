Diego Molaschi

Milan, Gabbia e Florenzi incontrano i piccoli pazienti del reparto pediatrico del Policlinico di Milano

15 minuti fa



Nel pomeriggio di oggi, prima di recarsi a Casa Milan per la firma del nuovo contratto, Matteo Gabbia ha sorpreso insieme ad Alessandro Florenzi, Christy Grimshaw e Marta Mascarello i piccoli pazienti del reparto pediatrico e di chirurgia pediatrica dell’Ospedale Policlinico di Milano, donando loro qualche attimo di spensieratezza in un periodo speciale come quello delle Festività alle porte.



Solo al termine dell’iniziativa, organizzata da Fondazione Milan, il calciatore si è dedicato alle attività connesse al proprio rinnovo, a ulteriore testimonianza di quanto Matteo – che è nato sul territorio lombardo ed è cresciuto indossando il rossonero – incarni perfettamente i valori del Club e dell’intera famiglia milanista.