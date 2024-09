Milan, Gabbia: "Questa deve essere è la normalità. Sempre al fianco di Fonseca"

AFP via Getty Images

, autore del gol decisivo per la vittoria del Milan nel derby contro l'Inter, parla ai microfoni di Dazn al termine della partita: "Sono contentissimo per noi e i tifosi. Era un momento difficile, ma questa partita ci darà tanta energia per le prossime. Sono veramente felice per questa gente fantastica che ci supporta sempre. Tijji è intelligentissimo e vuole imparare tutto. Contento di averlo con noi".Il difensore del Milan prosegue: "Una partita così deve essere la normalità e lo spirito anche. Dando tutto è più facile fare contenti i tifosi, poi si può vincere o perdere. È nostro dovere allenarci bene e fare il massimo per non avere rimpianti nei novanta minuti. Siamo sempre al fianco del mister al di là di quello che si dice fuori".

Inter-Milan 1-2RETI: 10' Pulisic (M), 28' Dimarco (I), 89' Gabbia (M)INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni (82' Carlos Augusto); Dumfries (63' Darmian), Barella (74' Zielinski), Calhanoglu (63' Asllani), Mkhitaryan (63' Frattesi), Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. InzaghiMILAN (4-4-2): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Gabbia, Theo Hernandez; Pulisic (78' Okafor), Fofana, Reijnders, Leao (87' Chukwueze); Morata (78' Loftus-Cheek), Abraham (90'+2 Pavlovic). All. FonsecaARBITRO: Mariani.AMMONITI: 16' Mkhitaryan (I), 38' Fofana (M), 40' Calhanoglu (I), 88' Dimarco (I)