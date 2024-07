AFP via Getty Images

ha rilasciato un'intervista a ESPN, all'interno della quale ha speso parole al miele per il suo compagno in maglia rossonera: "Conoscevo bene le qualità di Pulisic. Nel Chelsea non stava giocato tantissimo. Non sono rimasto per niente sorpreso, ha grandissima qualità.Ci serviva tantissimo qualcuno come lui per portare qualcosa di diverso sul campo“."La Serie A è un campionato molto complicato, i difensori sono forti e noi avevamo bisogno di qualcuno di diverso, qualcuno con qualità e velocità e penso che Pulisic si sia inserito benissimo nella nostra squadra. Sono felicissimo di averlo come compagno di squadra, è un giocatore che può cambiare la partita in un secondo. Sono contento di lui e mi aspetto che si ripeta, anzi magari che migliori ulteriormente nella stagione che sta per cominciare“.

LEGGI QUI COME PUO' GIOCARE IL MILAN CON PULISIC DA 10

- "Non faccio l'allenatore, ma preferisco Christian quando gioca da numero 10. Dal centro ha la possibilità di occupare lo spazio sia a sinistra che a destra. Penso che possa essere molto pericoloso in quella posizione, ma in generale fa benissimo sia da trequartista che a destra. Da 10 mi farebbe qualche assist, potremmo giocare veloce, con gli uno-due oppure a un tocco in mezzo al campo… può fare tutto“.