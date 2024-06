Milan, Ibrahimovic: "Rinnovi Maignan e Theo Hernandez? Tutto è possibile"

Getty Images

Zlatan Ibrahimovic, nel corso della sua prima lunga conferenza da senior advisor del Milan, ha toccato anche il tema del futuro dei big della squadra, Rafael Leao, Mike Maignan e Theo Hernandez.



Il dirigente svedese ha blindato le tre stelle: "Sì restano. Maignan, Theo e anche Leao restano. Sono giocatori tra i più forti nel loro ruolo e hanno contratto con noi. Sono felici, non abbiamo bisogno di vendere. Grazie al lavoro degli ultimi due anni abbiamo la possibilità di portare giocatori forti e migliorare. La squadra che ha vinto lo scudetto non era favorita e non era così competitiva come oggi. Oggi è il secondo anno dove abbiamo messi la base: è più per i dettagli".

- Se la situazione di Leao è chiara in virtù del contratto esteso fino al 2028 con clausola rescissoria, discorso diverso per Maignan e Theo, entrambi in scadenza nel 2026 e con i quali si tratta. Le richieste economiche dei due sono compatibili per un rinnovo a breve termine? Ibrahimovic non chiude: "In situazione di Maignan e Theo tutto è possibile. Le loro richieste non le so, è sempre una cosa interna. Si parla, si valuta, però tutto è possibile. Non è che non c'è possibilità. Da quando è arrivato RedBird e i risultati sono positivi è possibile fare queste cose, possiamo allargarci di più senza andare in difficoltà economicamente, non vogliamo andare in negativo. Grazie a questo lavoro c'è il mercato che si può fare, l'Under 23, la Primavera i lavori qua a Milanello. Tutti i risultati positivi ti danno la possibilità di fare queste cose e per noi è importante. Poi ci sono sempre due parti: se uno viene e dice che non vuole più stare qua è un problema. Ho iniziato a dire che chi non ha l'ambizione di stare qua con mentalità di vincere e fare la storia non deve stare qua. Loro però sono molto contenti, hanno già fatto la storia e devono continuare a farla".

TUTTE LE PAROLE DI IBRAHIMOVIC