Milan, Kalulu fa spazio ad Emerson: per il colpo Manu Kone c'è il problema liste

ha detto addio ale, se supererà le visite mediche con la Juventus sarà presto un nuovo giocatore agli ordini di Thiago Motta.nel giorno della presentazione di Fofana era stato chiaro: "Il mercato chiude quando lo decido io" e ha anche sottolineato come ora la priorità del club sarebbe stata quella di snellire l'organico e far uscire qualche giocatore in esubero. L'obiettivo, infatti, è quello di provare a completare l'organico almeno con un altro colpo, con il profilo diconfermato dallo stesso Senior Advisor del fondo RedBird per il club. Prima di poter affondare il colpo per lui o per qualunque altro giocatore "straniero"sia per la Serie A che per la prossima Champions League.

Le regole per la compilazione delle liste per i due tornei più importanti a cui il Milan prenderà parte sono semplici e anche molto simili (quella della Serie A è modificabile nel tempo, quella della Champions solo a gennaio).i ciascuna, almeno 4 di questi 25 giocatori devono essere formati nele almeno altri 4 possono essere formati nei. In sostanza su 25 slot,

Fino ad oggi e quindi con Kalulu ancora in lista,. Nella lista consegnata alla Serie A per la gara d'esordio ci sono infatti Maignan, Tomori, Thiaw, Pavlovic, Kalulu, Theo Hernandez, Bennacer, Adli, Loftus-Cheek, Reijnders, Chukwueze, Pulisic, Okafor, Leao, Saelemaekers, Musah, Jovic e Morata.- Lma in vista della prossima gara si dovrà già fare i conti con chi dovrà fare spazio all'inserimento in lista di Youssouf Fofana, calciatore francese di 25 anni e quindi inseribile solo nell'elenco dei 17. Guardando alle ultime convocazioni di Fonseca, dovrebbe esserea fargli posto rimanendo quindi escluso dalle liste e candidato ad un addio in questi giorni di calciomercato.il giocatore a fargli posto (sebbene anche lui possa uscire) in quanto occupa uno dei 4 o più slot disponibili per i giocatori cresciuti nel proprio vivaio.

Come può quindi il Milan fare spazio a Manu Kone o a Tammy Abraham o a qualunque altra idea last minute ma di formazione giovanile estera? La risposta va ricercata proprio in quell'elenco già consegnato alla Serie A. Ad oggi chi può avere mercato è Ismael, per cui c'è qualche spiraglio in Arabia Saudita, un'alternativa potrebbe essere la cessione di Lukaper far spazio ad un centravanti o di Alexisper un esterno difensivo come vice-Theo. Gli altri giocatori, salvo offerte clamorose e fuori mercato, dovrebbero oggi essere tutti confermati.