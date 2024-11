Milan, le ultime su Theo Hernández e Gabbia in vista della Juventus: Fonseca spera

Prosegue la marcia di avvicinamento a Milan-Juventus in programma sabato pomeriggio alle ore 18 a San Siro. I rossoneri si sono allenati questa mattina presso il centro sportivo di Milanello agli ordini di Paulo Fonseca: assente Mike Maignan al quale è stato concesso un giorno di riposo in più.La sfida contro la Vecchia Signora è già un crocevia importante della stagione del Milan. I rossoneri non possono permettersi di perdere contatto con le prime quattro posizioni della classifica., il problema al ginocchio non desta particolari preoccupazioni. Theo oggi si è allenato in palestra per una fase di scarico, domani dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo.

Il rientro in gruppo è previsto per domani, Matteo si candida per una maglia da titolare con Tomori in vantaggio su Thiaw.