Milan, lesione severa del polpaccio destro per Bennacer

Redazione CM

35 minuti fa

Cattive notizie per il Milan e per Ismael Bennacer. Il centrocampista ex Empoli, rientrato ieri a Milano, è stato sottoposto a ulteriori esami strumentali per capire l'entità dell'infortunio al polpaccio, dopo che nel corso di un allenamento con la nazionale algerina negli scorsi giorni ha patito uno strappo di terzo grado al polpaccio, che lo costringerà a restare lontano dai campi di gioco per almeno tre mesi.



LA NOTA DEL MILAN - Questo la nota diramata in giornata dal Milan, dopo gli accertamenti effettuati sul calciatore: "Gli esami a cui è stato sottoposto oggi Ismael Bennacer hanno confermato una lesione severa del muscolo gemello mediale del polpaccio destro. Fra una settimana verrà effettuata una rivalutazione specialistica al fine di definire il trattamento migliore per il pieno recupero funzionale".