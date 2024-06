AFP via Getty Images

Ilprosegue con decisione sulla strada che porta a, individuato come obiettivo principale per l'attacco che andrà necessariamente rinforzato in vista della prossima stagione. La via prescelta per arrivare al centravanti belga è quella del, che permetterebbe al club rossonero di portare a Milanello il giocatore. Un esborso che, aggiunto alle alte richieste di commissioni dell'agente, andrebbe a pesare in maniera importante a bilancio. Ma quindi, Come riportato da Calcio e Finanza , ipotizzando un contratto quinquennale - via assai probabile vista la giovane età (è un 2001) -. Sarebbe dunque la quota di ammortamento più alta della rosa, superando addirittura quella di Charles De Ketelaere per la stagione 2023/24, che ammontava a 7,1 milioni.

L'ingaggio che il Milan dovrebbe mettere sul piatto per Zirkzee dovrebbe aggirarsi attorno aia stagione. Una cifra cheMettendo insieme questi dati, si deduce che il costo complessivo di Zirkzee per il Milan per la stagione 2024/25 sarebbe di, ovvero 8 per l'ammortamento del costo del cartellino, a cui si aggiungono i 9,25 lordi dello stipendio del giocatore. Questa cifra diverrebbe tuttavia ancora superiore: vanno aggiunte infatti(oltre 10 milioni), da inserire nella quota di ammortamento.