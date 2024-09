Milan, senti Di Canio: "Theo e Leao da appendere al muro!". Capello: "Due bambini" VIDEO

sabato sera fa ancora discutere. Entrati appena prima del gol del 2-2,sono rimasti in campo sulla fascia sinistra, lontani dalla panchina dove l'allenatore Paulostava dando indicazione ai loro compagni di squadra.L'ex calciatore rossoneroin diretta tv su Sky: "I buonisti dicono che sono ragazzotti di quasi 8 milioni, capitano, al Milan! Se succede al dopo-lavoro con i miei amici che stiamo cazzeggiando lì a giocare, dico "venite qua che stiamo parlando tra di noi" e si paga 10 euro per il campo e non voglio far populismo, maDelegittimazione, guarda questo, ma che stai facendo? Il mister adesso è tranquillo perché lo vedi così, ma non lui:I compagni di squadra che si sentono magari declassati da loro, dal loro atteggiamento".

Poesia pic.twitter.com/ynPG3mNlwd — Djalo Kone er Soule (@frasr00) September 1, 2024

Dice la sua anche l'ex allenatore del Milan,