Milan, Theo Hernandez diffidato e ammonito: ecco quale partita salta

Pessima notizia in casa Milan. Pochi secondi dopo la rete del vantaggio, firmata da Theo Hernandez, nella sfida che vede coinvolti i rossoneri contro il Verona allo stadio Bentegodi (match valevole per la 29esima giornata di Serie A), ecco che il terzino francese viene ammonito dall’arbitro Mariani, a causa di alcune provocazioni rivolte verso la panchina gialloblù. Un gesto in stile “parla, parla” che ha convinto il direttore di gara a estrarre il cartellino all’indirizzo del laterale transalpino.



Diffidato, a causa di quest’ammonizione, Theo Hernandez salterà la prossima sfida di campionato che il Milan disputerà contro la Fiorentina, sabato 30 marzo alle ore 20.45, allo stadio Artemio Franchi.