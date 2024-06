Moldavia-Ucraina: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP via Getty Images

Quando si gioca Moldavia-Ucraina e dove vederla? Tutte le informazioni

Ultime amichevoli per le Nazionali prima di Euro 2024. Venerdì 14 giugno 2024 prende il via la 17esima edizione degli Europei con la partita inaugurale tra i padroni di casa della Germania e la Scozia.Martedì 11 giugno ultima amichevole per l'di Rebrov, che affronterà ladi Clescenco prima della partenza per la Germania. L'Ucraina agli Europei è inserita nel gruppo E con Belgio, Romania e Slovacchia.: Moldavia-Ucraina: 11 giugno 2024

: 17.00: Sky Sport 252: Sky Go, NOW: Railean; Revenco, Craciun, Baboglo, Posmac, Reabciuk; Postolachi, Rata, Caimacov, Motpan; Nicolaescu.. Cleșcenco.: Trubin; Konoplia, Zabarnyi, Svatok, Matviienko, Zinchenko; Tsynkagov, Stepanenko, Shaparenko, Mudryk; Yaremchuk.. Rebrov.- Moldavia-Ucraina si gioca al Stadionul Zimbru di Chişinău (Moldavia) martedì 11 giugno 2024. Il calcio d'inizio è fissato alle 17.

- Moldavia-Ucraina sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky, tramite abbonamento: la partita sarà trasmessa su Sky Sport 252 (canale 252).- In streaming Moldavia-Ucraina sarà visibile su Sky Go (app senza costi per clienti Sky) e su NOW.