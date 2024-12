Mondiale 2034 in Arabia in inverno? La Fifa annuncia "complessità" per la data, fra alte temperature e Ramadan

AFP via Getty Images

La rispostaè la più ovvia, ma che la più importante competizione per nazioni a livello globale si possa disputaresi fa sempre più concreta con il passare dei giorni. Così come accaduto per i Mondiali di Qatar 2022 l'ipotesi di un torneo da giocare in inverno sta prendendo sempre più piede.La Fifa, nel confermare le designazioni dei Mondiali 2030 a Spagna-Portogallo-Marocco e all'Arabia Saudita per il 2034 ha stilato un dossier, o meglio un rapporto con la valutazione dell'organo di govenro del calcio mondiale che ha sottolineato "la complessità della finestra temporale".

ma ci si impegna a dare priorità alla collaborazione con la FIFA e i suoi stakeholder per garantire il successo del torneo, tenendo conto di una serie di fattori, dalle condizioni climatiche al calendario del calcio internazionale e di altri eventi sportivi e culturali a livello locale e globale.- Il report, riporta Calcio & Finanza evidenzia come, quando in media nelle città ospitanti proposte ci sono tra i 15°C e i 30°C. Secondo quanto indicato nel dossier di candidatura, le temperature medie giornaliere oscillano tra i 17°C e i 38°C tra maggio e settembre, anche se le temperature massime diurne possono essere significativamente più alte.

Infine non va dimenticato anche il capitolo Ramadan. Infatti, il periodo annuale di digiuno e preghiera musulmana attira ogni anno più di 1,5 milioni di pellegrini in Arabia Saudita provenienti da tutto il Mondo che, unito all'organizzazione dei "Giochi Asiatici" 2034 a Riyad complicano ulteriormente il calendario.