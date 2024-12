Milan, problema attacco: Morata e Abraham segnano meno della metà di Retegui

AFP via Getty Images

Il Milan sta preparando la sfida del Bentegodi, uno stadio storicamente ostico per il Diavolo, tra le contestazioni dei tifosi e diversi problemi da risolvere. Fonseca ha posto, a più riprese, l’attenzione su un atteggiamento sbagliato da parte di alcuni giocatori ma ridurre tutto quest’unico aspetto sarebbe irrealistico o quantomeno riduttivo.Tra le mura amiche si costruiscono le fondamenta per arrivare al successo. Un concetto che però non può essere applicato al Milan di Fonseca, almeno non in questa primissima versione.del tecnico portoghese che ha dato prove di bravura dal punto di vista tattico, soprattutto in Champions League.

In base ai dati raccolti da Opta,. Si tratta dello stesso numero di partite a secco registrate dalla squadra nelle 45 sfide precedenti giocate in serie A allo stadio di San Siro. E il problema non sembra tanto essere in fase di costruzione quanto nella definizione.Retegui è arrivato all’Atalanta con un’operazione durata 24 ore e ha già segnato 12.. Gli errori della dirigenza in un ruolo così delicato come quello dell’attacco sono fin troppo evidenti e non possono essere ripetuti nella prossima stagione. Perché senza un attaccante da 20 gol a stagione puntare allo Scudetto sembra mera utopia.