Napoli e Inter in cima, Lukaku e Lautaro fanno discutere. Chi vince mette l'altro in ginocchio

Getty Images

, binomio al quale avevano dato vita e che rappresenta un ricordo che fa male., i bomber diche hanno messo le difese di Serie A a ferro e fuoco insieme in nerazzurro, con Conte prima e con Inzaghi poi.: telefonate senza risposta, un'assenza dolorosa del belga al matrimonio di Dimarco, la rottura definitiva con l'Inter, l'approdo alla Roma e l'arrivo a Milano di Thuram.

Nel frattempo, Lautaro ha chiuso la stagione 23/24 con il titolo di capocannoniere e campione sia in Serie A, sia in Copa America con l'Argentina, settimo nella classifica del Pallone d'Oro e sulla cresta dell'onda.Il clamoroso periodo senza segnare in Serie A da marzo a fine settembre, che nelle partite in casa si è esteso da fine febbraio a inizio novembre, ha gettato qualche ombra sullo status di miglior giocatore della Serie A del Toro, che comunque ha risposto decidendo la gara contro la Roma e l'ultima col Venezia.

Quanto aSilenziato da Bremer contro la Juventus e soprattutto da Hien la settimana scorsa contro l'Atalanta,(leggasi: allo Scudetto). Il gol al Milan nell'unico infrasettimanale della stagione ha un po' allontanato la nomea di centravanti efficace solo con le piccole, ma adesso serve un secondo squillo nello stesso stadio, vestito con l'abito a lui più ostile. Le scene mute nelle vittorie di misura contro Empoli e Lecce hanno alzato la pressione:

Insomma, le due punte di diamante delle prime due della classe sono sotto ritmo per quello che è il metro di giudizio principale di un attaccante: il gol. Ora straripanti, ora in ombra, sembra proprio che quella luna, lu-la che hanno fatto brillare li segua nel prosieguo delle rispettive carriere, con le sue fasi cicliche., tra due squadre che puntano al titolo ma soprattutto tra due ex amici che faranno di tutto per mettere il rivale dietro la lavagna,