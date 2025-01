Napoli, mai così tanto Anguissa: meglio di Koopmeiners, Barella e Reijnders, vale almeno 50 milioni di euro

Probabilmente, pe di un campionato che vede il suosempre più primo in classifica,Contro la Juventus è andata in scena un'altra dimostrazione di prepotenza calcistica da parte del calciatore camerunese, sempre più inamovibile e determinante nelle idee di Antonio Conte ee 5 assist in 36 partite, a cui aggiungere un altro gol e altri 3 passaggi decisivi nella cavalcata in Champions League giunta sino ai quarti di finale.Oggi l'Europa che conta è un obiettivo da riconquistare e, andando avanti di questo passo (53 punti dopo le prime 22 giornate), nella prossima stagione i ragazzi di Conte ci saranno dopo un anno da dedicare tutto al campionato e alla rincorsa di un tricolore che accrescerebbe ulteriormente il mito del tecnico salentino e di molti dei suoi calciatori. Tra cuiche, sgravato dalle fatiche di coppa, sta esibendo numeri e prestazioni ancora migliori di quelle di due annate fa.per i propri compagni di squadra. Un dato che diventa ancora più eclatante se si pensa che la sua definitiva esplosione sotto l'aspetto statistico è arrivata nell'ultimo mese e mezzo.Mostruoso.sovrastato insieme a tutta la sua Juventus soprattutto nei secondi 45' del big match dell'ex “San Paolo”,(a quota 3 gol e assist, ad oggi), più prolifico pure di un mediano giustamente celebratissimo come l'atalantino Ederson (2)– che però è solito giocare in posizione più avanzata e con meno incombenze difensive – e anche del compagno di squadra McTominay,Una fase nella quale, al netto del livello di difficoltà degli avversari e circa un mese dallo scontro diretto contro l'Inter campione in carica, il Napoli non solo non rallenta ma anzi aumenta l'andatura per provare a fare il vuoto. Trascinato dal suo centrocampista tuttofare,