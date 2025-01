GETTY

Napoli, Rrahmani: "Conte? All'inizio non è stato facile abituarsi al suo lavoro"

10 minuti fa



Nel corso del prepartita di Napoli-Hellas Verona, ai microfoni di Dazn per gli azzurri è intervenuto Amir Rrahmani: "Da quando abbiamo iniziato il ritiro abbiamo fatto un grande lavoro e continuiamo a farlo. Dopo questo tempo passato ora ci sentiamo ancora meglio, diversi, in crescita. All'inizio era difficile abituarsi agli allenamenti di Conte".



In cosa siete migliorati dopo lo 0-3 con il Verona?

"Non eravamo ancora completi, tanti se ne sono andati, altri venuti, serve tempo per creare una squadra".