Niente Dybala, l'Al-Qadsiah corre ai ripari: ecco chi ha preso al suo posto

Pauloha detto no rovinando i piani dell'. Il club arabo aveva fatto all-in sul giocatore dellache, dopo un principio d'accordo trovato, è poi tornato sui suoi passi e ha rifiutato la proposta dellaIl club però non si è fatto trovare impreparato e ha virato subito su un nuovo obiettivo, definendone l'arrivo:Lo svizzero ha incontrato i rappresentanti della società in Arabia Saudita e si è accordato per unAl suo ormai ex club, l'Union St.Gilloise, andranno

Classe, Puertas è un calciatore, naturalizzato. Può giocare in mezzo al campo ma negli ultimi anni ha avanzato il suo raggio d'azione: si è imposto ine di lui si è parlato anche per la nazionale svizzera.