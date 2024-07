Redazione Calciomercato

Nuovo furto in casa Morata. La moglie Alice: "Ci hanno tolto tutto"

2 ore fa

Brutte notizie per la famiglia Morata, vittima di un nuovo furto nella propria abitazione. A denunciare l'accaduto è stata Alice Campello, moglie italiana dell'attaccante dell'Atletico Madrid e influencer. Il furto è avvenuto mentre Morata si trovava nel ritiro della Spagna a Euro 2024.



LE PAROLE - "Ieri ci hanno rubato tutto quello che ci eravamo portati in vacanza. Preferisco dirlo io prima che si sappia e rassicurarvi che stiamo tutti bene. Ora abbiamo delle persone che stanno con noi 24h e siamo tutti più tranquilli. Un abbraccio", ha scritto su Instagram. Non è la prima volta che succede: nel 2019 infatti Alice Campello era stata derubata mentre si trovava da sola con i figli.