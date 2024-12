Onana, altro errore: sbaglia con i piedi e regala il gol in Viktoria Plzen-Manchester United VIDEO

. L’ex portiere dell’Inter ha commesso unin occasione della sfida della sesta giornata del girone diL’ex nerazzurro è stato protagonista in negativo della serata, nonostante il successo in rimonta dei Red Devils per 2-1. La sua prestazione è stata macchiata da un errore clamoroso che ha permesso alla formazione ceca di portarsi momentaneamente in vantaggio.Appena pochi minuti dopo l’inizio della ripresa,. Pavel Sulc ha intercettato facilmente il pallone e ha servito Matej Vydra, che ha depositato in rete senza difficoltà, portando così i padroni di casa in vantaggio.Per sua fortuna, la doppietta dell’ex Atalantaha consentito aldi ribaltare il risultato e vincere la sfida delladiAndré Onana sta vivendo un momento di grande difficoltà, con il secondo errore consecutivo dopo quella nella sfida di Premier League persa contro il, nell’ultimo turno di campionato.