Palermo, anche l'ex Arsenal Mannone nella lista di De Sanctis

Il brutto infortunio subito da Gomis - lesione al tendine rotuleo del ginocchio destro, out almeno sei mesi - ha spinto il Palermo a tornare sul mercato in queste ultime settimane per trovare un nuovo portiere.. Oggi gioca nel Lille, ma sarebbe felice di un ritorno in Italia e ha dato apertura massima al trasferimento. Dopo 20 anni all’estero Mannone si sente proprio per un ritorno in patria, per lui di origine siciliana l’eventuale trasferimento al Palermo rappresenterebbe un piccolo sogno nel cassetto.

- L’unica esperienza in un club italiano Mannone ce l’ha avuta nelle giovanili dell’Atalanta, poi a 17 anni è arrivata la chiamata dell’Arsenal e tanti saluti. In Inghilterra alterna qualche presenza con i Gunners a esperienze in prestito tra Championship (Hull City e Reading) e Premier (quattro stagioni al Sunderland).. Poi una puntata in Danimarca all’Esbjerg prima di arrivare in Francia in Ligue 1: Monaco, Lorient e dall’estate 2023 il Lille. Ma ora c’è una porta aperta sull’Italia.